SADA JA MENJAM TAKTIKU, DETE SE NE PRAVI SA BILO KIM: Marija Kulić nikad OŠTRIJA o Miljani, Zoli, seksu u rijalitiju, ali i šta planira kada se VRATI!

Marija Kulić, majka jedne od najpoznatijih rijaliti učesnica na ovim prostorima Miljane Kulić, vraća se u nedelju na imanje u Šimanovcima sa jednom misijom, a to je, kako sama kaže, da svoju ćerku urazumi i vrati je na pravi put, jer joj se ne dopada njeno ponašanje otkad je napustila "Zadrugu".

Marija otvoreno kaže da joj se ne dopada Miljanin dečko Lazar Čolić Zola i otkriva taktiku kako će to da joj stavi do znanja.

"Sada ću da promenim taktiku. Pričaću joj sve lepo o njemu, možda će to da upali, pošto je ona tvrdoglava i uvek radi suprotno od onog što joj se kaže", rekla je Marija.

foto: Printscreen

Ona smatra da Miljana ne treba da žuri sa Zolom i da sada nije vreme da razmišlja o braku i drugom detetu.

"Ne sviđa mi se što je lakoverna. Pravi istu grešku kao prošli put. Dva puta greši, ali njena stvar. Ja ću kao majka da joj kažem svoje mišjenje, a ona na kraju neka radi šta hoće. Reći ću joj da sačeka da izađu iz rijalitija, da vidi kakav je on napolju, pa tek onda da razmišlja o braku i detetu. Nema potrebe da žuri za drugim detetom. Ima već jedno koje treba da poraste. Treba njemu da pruži potrebnu negu i ljubav. Nije ona u nekim godinama da mora da ima što pre dete, da "uhvati zadnji voz". Ima dete zdravo, pravo, lepo i pametno. Treba da se uzme u pamet. Deca se ne čuvaju tek tako i ne prave se sa bilo kim", kaže Miljanina mama i nastavlja oštro:

foto: Damir Dervišagić

"Ona treba njega da dobro upozna napolju. Meni on liči na neku lenštinu. I on spava po ceo dan. Ja hoću da ga pitam od čega on živi napolju, ima li neki zanat. Od čega planira da živi napolju? Neće valjda Miljana da ga izdržava. Sačuvaj bože. To neću da dozvolim."

Marija Kulić ističe da jedva čeka uđe u "Zadrugu" i da ćerku iskritikuje zbog seksualnih odnosa sa emotivnim partnerom pred kamerama.

"Skrenuću joj pažnju na to obavezno. Na šta ono liči? Stvarno preteruje. Bez obzira što je njoj rijaliti postao pravi život, ipak je to pred kamerama, to gledaju svi. Ni to što je ispod pokrivača nije opravdanja, pokrivač se pomera, vidi se šta rade. Obavezno ću da je iskritikujem povodom intimnih trenutaka sa Zolom. Jedva čekam da uđem tamo zbog toga. Stvarno je preterala", iskrena je Marija.

foto: Printscreen Pink

Marija navodi i šta joj još smeta u Miljaninom ponašanju u rijalitiju otkad ona nije tamo.

"Nije aktivna, to mi se ne sviđa, vidim da spava po ceo dan. Nezainteresovana je za rijaliti, da li je ljuta na produkciju, ne znam, ali mora da shvati da je tamo zbog deteta i da treba da se bori. Ne sme da dozvoli da je kažnjavaju i oduzimaju novac. Nije ona bila takva. Previše se opustila otkad je sa ovim. Treba da gleda dete, a ne njega. Pitanje je da li će nešto od te veze da bude napolju", završava Marija.

foto: Printscreen

