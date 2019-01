AJDE DOĐI OVAMO DA TI RAZMONTIRAM TU FACU SA SILIKONIMA: Ženska tuča u vili! Mili nadrljao!

Sukob između Melise Bond i Marijane Marković ne jenjava. Mea pokušava na sve moguće načine da isprovocira Marijanu, a to joj je jutros i pošlo za rukom. Ona ju je napala i počela da je vređa.

- Šta me gledaš kur*etino raspala. Ja sam barem to što jesam, a ti glumiš. Ajde dođi malo da ti ja razmontiram tu facu sa silikonima - rekla je Mea Marijani. Mili ju je sve vreme držao kako ne bi došlo do fizičkog obračuna.

- To je jedino što znaš jer si agresivac - odgovorila je Marijana cimerki.

