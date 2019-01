DRAGANA MITAR SE BAŠ OPUSTILA, IZNELA NOVE DETALJE BRAKA SA SINIŠOM: Ozbiljno će pričati kada izađe, a njegovu bivšu ženu je STRAŠNO izvređala! (VIDEO)

Dragane Mitar uzburkala je javnost kada je iznela detalje iz privatnog života, ali i zbog veze sa Pavlom Jovanovićem dok je imala krizu u braku. Sada je modelsica ispričala kako funkcioniše njen brak.

Ona je pričala Lepom Mići o svom mužu Siniši.

"Često odemo na odvojena mesta, pa se posle nađemo. Moje drugarice i njegovi drugari. Nađemo se i idemo kući. On je sam sa dvadeset godina došao ovde i ušao je u ozbiljnu lovu i počeo da stvara. Kupio je stanove i garaže. Kada izađem iz Zadruge, on hoće da proda stanove i neki plac što ima njegova majka", govorila je ona, a onda opisala kako izgleda jedan sasvim običan dan:

"On je bio mnogo dobar student, imao je sve desetke. Često se dešavalo da on radi ceo dan, a meni se ide u grad. I odemo, i do pet budemo na splavu, tamo bude i Pavle, ali nisam tada imala ništa sa njim. Koliko puta sam sedela kući, gledam "Zadrugu" sa Jocom, onda dođe i kaže: ''Šta gledaš te "ludake''. I onda se smejemo", otkrila je ona Mići i Nataši Moskvi.

Kasnije je pričala i o njegovoj bivšoj ženi, sa kojom je njen suprug imao problema.

"U početku je ta žena ludela, ali je posle shvatila da ne može ništa tu više da se uradi. Ona je bila loš čovek, ucenjivala ga je. Tražila mu je auto, pa onda ga zaje*bava. On da alimentaciju, pa mu traži previše. On se onda iznervira pa ne joj ne da uopšte, pa ga ona ogovara. Šalje mu poruke kako ''pljuje'' njegove pare", rekla je ona o Sinišinoj bivšoj ženi.

