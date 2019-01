MILJANA KULIĆ OBOŽAVA GRUB SEKS: Najviše volim kada se IŽIVLJAVAJU i vuku me za kosu! Lazar PREBLEDEO (VIDEO)

Turbulentan odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole je interesantan njihovim cimerima, ali i milionskom auditorijumu. Nekoliko puta razlog za učestale svađe bio je način na koji Zola nju masira. Kulićeva zahteva od njega agresivnije masaže, ali joj on ne želi udovoljiti. Nekada je to izvede iz takta, pa napravi dramu od koje se trese cela "Zadruga".

Danas, Miljana je imajući u vidu kako njen dečko nežno masira, rekla ispred njega i Zorice Marković kako voli grube muškarce, ali i grublje intimne odnose.

"Ja volim kad se iživljavaju nada mnom, da me biju, da me šutiraju da me vuku za kosu. Moram da nađem nekog da to radi više puta na dan", otkrila je Miljana, a Zorica je rekla kratko:

"Bože dete, ti si ludo."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir