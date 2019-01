ELVIN LAŽE, A ONA MU JE UŠLA U TRAG: Coka ga uhvatila kako radi OVO, a ima veze sa Izabelinom majkom! (VIDEO)

Aleksandra Tasić Coka primetila je jednu stvar koju je morala da podeli sa svima.

Naime, ona je primetila da Elvin Kadrić zavarava mnoge, kada kaže da mnogo ceni porodicu.

"Ja se iskreno stvarno trudim da ne zalazim u njihove odnose, pogotovo zato što je Izabela Nikolina bivša devojka i ostalo, da se to ne bi izvadilo iz konteksta, ali sada me samo zanima da pitam Kadru jedno pitanje. Pošto je on osoba koja toliko ceni svoju porodicu i toliko forsira te odnose, zašto je sada kada je išao snimak i kada je čuo da je Izabela majci rekla: "Mamu ti je.em, zašto se smejao? Ne ulazim u to da li se sladi time ali njega treba da bude sramota, umesto da joj ukaže na greške pošto je sada sa njom on se smeje", rekla je Coka

"I Slađa tvrdi da se nasmejao", dodala je voditeljka.

