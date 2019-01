ON JE SVOJU ŽENU PREVARIO U RIJALITIJU SA GABRIJELOM PEJČEV: Kad čujete šta mu je uradila zanemećete! (FOTO)

Da ljubavni trougao uvek privlači dosta pažnje kada se dogodi u rijaliti programu, najsvežiji su dokaz Luna Đogani, Kija Koickar i Sloba Radanović. Tako je pevač Semir Džanković "kupio" publiku 2015. godine, kada se na "Farmi" pročulo da je prevario ženu Sanelu s Gabrijelom Pejčev.

Iako su se trudili da sakriju svoju vezu, raskrinkala ih je cimerka Tamara Đurić u "Igri istine", pa je Semir bio prinuđen da prizna sve.

"Da li si ženu prevario samo sa Gabrijelom?" pitala je Tamara.

"Da, nikad pre je nisam prevario", odgovorio je Semir tada.

Njegova supruga Sanela sa kojom ima dvoje dece posle ovog priznanja otkrila je da je predosetila da je suprug vara, ali da joj je izuzetno krivo što svi njega napadaju i krive, a niko Gabrijelu koja se spetljala sa oženjenim čovekom.

"Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao s Farme. Vreme će pokazati šta je istina. Semir i Gabrijela odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovek je na Farmi lepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene. Gabrijela priča svoju priču, a ja najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čoveka", rekla je tada Sanela.

Inače, Sanela i Gabrijela su se, kako se navodi, družile. Nije joj bilo pravo kada je u telefonu svog supruga videla poruke koje razmenjuje s pevačicom.

"Moj telefon se otključava otiskom mog prsta, a Sanela je to uradila dok sam spavao: uzela mi je prst, povukla preko senzora, otključala telefon i našla poruke Gabrijeli. Odmah me je probudila i nastala je žestoka svađa, u besu mi je svašta rekla. Kad je došla sebi, postavila mi je ultimatum da biram između nje i Gabrijele, a ja sam naravno izabrao svoju ženu, jer je volim. Svestan sam da sam pogrešio. Skupo sam platio tu najveću grešku u životu", završava Semir.

Semir i Sanela su i dalje u braku.

