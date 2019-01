ŠA NAVALIO NA TOMU KAO RAZJARENI BIK: Ja ću te na kraju PREBITI! I veruj mi, imam para DA TO I PLATIM! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Toma Panić imali su žestoku svađu za crnim stolom Imaginarijuma, a niko od zadrutgara nije uspeo da ih ućutka, dok su oni izgovarale ogavne reči jedan drugome. Priča je imala i seksualnu konotaciju, pa je reper, pored ostalog, govorio i da se uželeo Panića.

"Došao sam kod tebe jer mi se dig.o? Uželeo sam se. Di.e mi se samo na tebe. Doći ću u Svilajnac kod tebe, jer priče kruže..", provocirao je Aleksić svog cimera.

foto: Printscreen

Povela se priča oko toga i da je Toma seljak, i da će biti batina, pa i čak da novac nije problem, jer je u pitanju ogroman merak.

"Ja ću te na kraju prebiti! Jer ja imam para da to platim. To vredi više od para veruj mi. Ja imam gušt da to uradim", obećavao je Ša prebijanje Paniću.

foto: Printscreen

