DRAGANINA VENČANA KUMA ISPRIČALA ISTINU O ZLOSTAVLJANJU: Siniša je informisan o njenim ŠVALERACIJAMA! Oni imaju MODERAN BRAK!

Kontroverzna Dragana Mitar svojom životnom pričom šokirala je čitav Balkan. Osim što je priznala da ju je suprug Siniša Dragutinović varao, zbog čega mu je uzvratila istom merom, priznala je da je tokom braka bila psihički i fizički zlostavljana, a kako bismo proverili sve ove navode kontaktirali smo njenu venčanu kumu Maju Stošić, koja se najpre osvrnula na Draganin odnos sa Pavlom Jovanovićem, njenim bivšim ljubavnikom koji sa njom živi u Beloj kući.

"Ja jesam na Draganinoj strani, ali za neke stvari se zna da li su tačne ili nisu. Sve što je Dragana ispričala o Pavlu, to je tačno. Cilj njegovog ulaska jeste da je navodno brani i da preko njene slave on postane popularan, pošto on napolju nema toliko koliko on priča. On je u ogromnim dugovima, zato je ušao tu, kao i da je ponizi... A vidi se da je mnogo, mnogo zaljubljen u nju - tvrdi Maja, koja tvrdi da je Siniša informisan o Draganinim švaleracijama.

"Njen suprug sve zna. Ona da se plaši nečega, ona ne bi bila u "Zadruzi". Njen suprug zna o Pavlu, o tom drugom iz Novog Pazara... A ja za njega nisam ni čula, za to sam saznala u "Zadruzi". Nas dve smo dosta različite, putevi su nam dosta različiti", rekla je Maja.

foto: Prinstcreen

Kako je rekla Stošićeva, kuma Dragana joj se nije poverila da ju je Siniša fizički zlostavljao.

"Za nasilje sam, takođe, saznala na TV-u. Da li je to istina ili nije, ja to ne znam, ne mogu da tvrdim. Njih dvoje kad izađu, zaista se vidi koliko se vole! On je voli, podržava. Kada je saznao za tu prevaru, naravno da mu nije bilo svejedno. Ne verujem da je on povisio ton, da ju je tukao... Mada, ona je to rekla. Meni to lično, za te udarce, nikada nije ispričala. Uvek ih viđamo nasmejane, zaljubljene, on se ponaša kao pravi kavaljer. I on je grešio, varao ju je, pa je i ona njega, tu je negde bilo jedan-jedan. Oni žive takav život, to moraju ljudi da shvate, a u ovoj Srbiji to mnogi ne shvataju... Brak svoj vode tako, moderno - objašnjava kuma Maja koja o mnogim detaljima iz njihovog braka nije informisana.

"To što se dešava između četiri zida, ja to ne znam, ne živim sa njima. Stvarno prvi put sam čula te neke stvari koje je ispričala, bio je to veliki šok! Da li ona nije želela da priča sa mnom o tome, zato što sam ja iskreno surova, ne znam", zbunjena je bila Maja.

foto: Prinstcreen

Kurir.rs, Pink / Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Facebook, Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir