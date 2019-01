OVO JE PRAVA ISTINA O ZOLINIM DUGOVIMA! Miljana je već jednom nasamarena, Ša neće dozvoliti da se to ponovi: Reperova žena otkrila SKANDALOZNE DETALJE!

Nenad Aleksić Ša ubrzo po ulasku u "Zadrugu 2" raskrinkao je di-džeja Lazara Čolića Zolu, te njegove probleme sa novcem. Kako kaže Ivana Aleksić, supruga ovog repera, on je to uradio jer nije želeo da Miljana ponovo bude nasamarena.

"Ša je samo pokušao da objasni istinu. Poenta priče je da je Miljana već jednom nasamarena od strane Ivana Marinkovića u 'Parovima', pa Nenad nije hteo da se to ponovi. On je čak razmišljao i da pozove njenu majku Mariju kako bi joj sve ispričao. Ša je dobio informaciju od gazde jednog kluba u kome je Zola nastupao, a igrom slučaja tu je nastupao i Nenad. Koliko sam ja razumela, nije istina to što Lazar priča da su ga angažovali kao di-džeja, on je angažovan kao MC. Tom gazdi je Zola ostao dužan par hiljada evra i, koliko sam shvatila, duguje tu još nekim ljudima. Samo se izgubio iz cele te priče, a sledeći trenutak kad su ga ljudi kojima duguje novac videli je 'Zadruga 2'. Ša je hteo sve javno da ispriča kako bi Miljana shvatila da je Lazar već nasamario te ljude koji su mu želeli dobro. Jako je čudna cela ta priča i Zolin postupak. Ša je prvo Miljani ispričao sve što zna, a nakon toga je ustao pa pred svim zadrugarima otkrio istinu", ispričala je Ivana, pa dodala da je njen suprug imao punu podršku da uđe u ovaj šou.

"Podržala sam ga u odluci da uđe u rijaliti. Znala sam od dana kad su mu predložili, on je od starta mislio da je dobra ponuda koju je dobio i da je ulazak u “Zadrugu 2” dobra stvar. Mislim da se on zapravo umorio od stalnih putovanja, a trebala mu je nova inspiracija za tekstove, tamo ima mnogo ljudi, sluša svakakve priče tako da će to verovatno pretočti u tekstove", poručila je ona.

Ivana je dodala da uprkos tome što u "Zadruzi 2" ima puno atraktivnih učesnica, ona nije ni najmanje ljubomorna.

"Samo sam mu poželela sreću, on je već bio u rijalitiju i zna kako i šta treba da radi. Mi nismo bili zajedno kada je on bio u 'Farmi', ali ja mu bezrezervno verujem. Uopšte nisam ljubomorna, on je oduvek okružen ženama, ima fanove, tako da što se toga tiče nema nikakvih problema. Nadam se da će imati šta da jede i da će imati gde da spava", zaključila je Ivana.

Inače, kako Ivana kaže, par dosta zadrugara i privatno poznaje. Posebnu bliskost imaju sa Jovanom Tomić Matorom i Sanjom Stanković.

"Matora je naš kućni prijatelj. Naravno, poznajemo i njenu devojku Sanju. Nenad mnogo ljudi zna iz tog sveta, Nataši Moskvi je radio pesmu, poznajemo Ljubu Pantović, Baneta Čolaka. Sa Matorom smo jako dobri, dugo je znamo. Dok je Jovana u rijalitiju, Sanja je dolazila kod nas, zaista prati Matoru, komunicira sa fanovima... I slavski ručak je sama pripremila pa poslala Jovani sve što je trebalo, ponudila sam pomoć, ali ona je želela sama da se potrudi. Tako da meni sve to govori da je ta ljubav prava, uprkos tome što u to mnogi sumnjaju", ispričala je ona.

