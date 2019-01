LJUBA JE PREŽIVELA NEVIĐENO NASILJE PORED KARAĐORĐA: Osmelila se majka Aleksandre Subotić pa ispričala kako su je MALTRETIRALI tek što se PORODILA! Užas! (VIDEO)

Ljuba Pantović i Karađorđe Subotić ravnopravni su članovi "Zadruge 2", a gledaoci mogu da naslute kakav su brak oni imali gledajući skoro svakodnevne njihove čarke i sukobe na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Dok je veće prepričavanja najgorim situacija bilo u toku, majka Aleksandre Subotić se osmelila pa iznela detalje iz braka koji su se desili neposredno po Aleksandrinom rođenju. Ovo je zaprepastilo sve prisutne.

"Ja sam njemu tri puta spasila život, i često sam se pitala kolika sam ja budala, jer i posle prvog, drugog i trećeg puta doživljavala najružnije stvari. Lečim njega i služim njegove drugare koji ga obilaze. Doživljavala sam da me neki od njih maltretiraju kada je Aleksandra imala godinu dana, kada je on bio izranjavan, ja sveže porođena, jedan njegov drug je mene maltretirao. Taj problem sam rešila sama na način na koji normalni ljudi ne rešavaju tako stvari, ali sam morala. Ja sam verovala da će Žohar biti muškarčina, inače moja najveća greška u životu i da će me zaštiti, naravno to tako nije bilo, on me je napao", ispričala je Ljuba.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir