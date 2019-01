ALEKSANDRA SVEDOK POLJUBCA DAVIDA I ANA: Subotićeva se odmah oglasila i njene reči će vas ŠOKIRATI!

Aleksandra Subotić, koja je izbačena iz Zadruge zbog nasilja nad Minom Vrbaški, odmah je prokomentarisala poljubac koji je pao između njenog verenika Davida Dragojevića i Ane Korać.

Naime, otkako je napustila rijaliti, od njenog verenika ne odvaja se Ana Korać. Njih dvoje se tokom žurke nisu odvajali jedno od drugog, sedela mu je u krilu, a kada su krenuli na spavanje, Koraćeva se zavukla pod Davidov jorgan.

Subotićeva, koja je inače veoma ljubomorna i posesivna, sve je to gledala na malom ekranu, a onda se oglasima društvenoj mreži Instagram i prokomentarisala poljubac koji je pao između njenog verenika i Ane.

"Ako je to poljubac, ja sam pereca", napisala je Aleksandra i jasno stavila do znanja da veruje Davidu, da će joj on ostati veran i uspeti da odoli Koraćevoj.

