NE ZANIMA ME SA KIM SE SMUVALA BIVŠA LJUBAVNICA MOG BIVŠEG MUŽA: Luna se strasno ljubila sa Markom Miljkovićem, a Kija ih BRUTALNO prokomentarisala, a onda je spomenula Slobu

Luna Đogani i Marko Miljković zvanično su pred svima otpočeli ljubavnu vezu u rijalitiju, nakon višemesečnog šuškanja da su njihove emocije jače od prijateljstva, a Kija Kockar koja se u prvoj sezoni "Zadruge" družila sa Markom kaže da ne prati nova dešavanja na imanju u Šimanovcima.

"Ne zanima me sa kim se smuvala bivša ljubavnica mog bivšeg muža. Ne zanima me da li je pronašla sreću ili ne. To možete da pitate Slobodana. On je malo bolje zna. Šta ja imam sa tim? Već sam rekla šta mislim o njoj i to je to. Sa kim se ona muva, to nije moj problem", izjavila je Kija.

Na pitanje da li će možda preoteti Marka od Lune, kao što je to njoj uradila Đoganijeva, Kija je rekla: "To su gluposti, naravno da nikada neću da se bavim takvim stravrimase podrgnem takvim trikovima" objasnila je ona.

