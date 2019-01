LUNA ĐOGANI OTKRILA PRAVI RAZLOG ZAPOČINJANJA VEZE SA MARKOM: Osmeh joj ne silazi s lica, a njihov PRVI POLJUBAC je svima promakao! IZNENADILA! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković započeli su svoju vezu u noći kada se proslavaljala pravoslavna nova godina, a od tada blogerka ne skriva osmeh na licu. Ona je u razgovoru sa Rajskim drvetom otkrila koji je pravi razlog započinjanja njihove veze pred kamerama.

Ona je otkrila šta se to dešava između nje i Marka i kako se oseća sada kada su zajedno. Ona se osvrnula i na vezu sa Slobom Radanovićem.

- Zadovoljna sam svojim stanjem i psihički i fizički, zadovoljna sam stanjem u Beloj kući. Malo više sam se opustila, dala sam sebi priliku da mi da se osećam voljeno, da me neko želi, da me neko poštuje, da taj neko želi samo da sam kraj njega, da mi kaže neku lepu reč. To sam sinoć dobila. Neće se nikad ponoviti ono što je bilo. Osećam se mirno, spokojno. Dala sam Marku priliku da zakopamo ratne sekire. Mi smo se sviđali jedno drugom, samo to nismo želeli da priznamo, bilo je to neko inaćenje. Sinoć se desilo nešto između nas dvoje, samo smo se pogledali. Osetila sam se lepo. Hoću da mislim malo na sebe i nadam se da nisam pogrešila - rekla je Đoganijeva, koja je rešila da okrene novi list.

foto: Printscreen

A onda je Đoganijeva otkrila kada se desio zapravo njihov prvi poljubac:

- Bilo je jako čudno. Ja sam uzela neki ćevap da jedem i htela sam da ga podelim sa Markom, pa sam mu davala ovako iz usta i tada su nam se prvi put usne dodirnule. Onda smo otišli u kupatilo i sklanjali smo kameru lopatom, a svi znaju šta smo radili iza lopate. Tu smo se strasno poljubili. Velika strast postoji između nas dvoje. Bilo mi je čudno jer se dugo nisam ljubila tako sa nekim. Celo veče je bilo prelepo. Spavali smo zajedno. Poštuje me, nije nimalo vulgaran. Dugo se nisam osećala tako sigurno u nečijim rukama - pričala je Luna sa osmehom na licu.

Drvo je upitalo Lunu da prokomenariše odnos Ane Korać i Davida Dragojevića koji su sinoć bili nerazdvojni i između kojih su varnice prštale na sve strane.

- Sinoć su po mom mišljenju glavne zvezde bili Ana i David. Strast i emocija između dvoje ljudi ne mogu da se sakriju. Ja Anu mnogo volim i David mi je mnogo drag. Šta bude neka bude, samo neka budu srećni kao i ja - ispričala je blogkerka svoj sud o Ani i Davidu.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir