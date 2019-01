BILJANA DRAGOJEVIĆ PROGOVORILA O POTENCIJALNOJ SNAJKI: Pored Aleksandre živeo je kao zatočenik, a sad sa Anom... BRUTALNA PROZIVKA MAJKE!

Aleksandra Subotić diskvalifikovana je na Božić pošto je izudarala Minu Vrbaški na vratima Bele kuće. Njen dečko David Dragojević od tada sve više vremena provodi sa atraktivnom crnkom Anom Korać, što je mnogima od samog starta sumnjivo. Koraćeva je već jednom prilikom priznala da joj se David dopada ali brzo je odustala jer je zauzet.

S druge strane, David pored nje vidno cveta, jer nema više svakodnevnih ljubavnih svađa, drama i zabrana.

Njegova majka Biljana prokomentarisala je novonastalu situaciju, svakako naglašavajući da se ne bi mešala u odnose svog deteta.

"Ne znam, iskreno rečeno, ja se tu ništa ne pitam. To je lično njegovo kako će i šta će. U jednu ruku mu ona nedostaje verovatno, sigurno, a u drugu ruku je opušteniji zato što nema pritisak taj neki koji je ona previše vršila tom njenom ljubomorom i posesivnošću i to, naravno, niko ne voli, da mu neko vrši takav pritisak. Što se tiče sa te strane, vidim da se malo opustio, za srpsku Novu godinu, možda čak i previše", rekla je Biljana, a potom otkrila da joj se nije dopalo ponašanje njenog sina tokom dočeka.

"Vidim da je bilo nešto i da su ležali na krevetu, to mi je bilo malo previše, ipak je on sa Aleksandrom još uvek i u vezi su, mislim vereni. Pa mi je to malo onako bezveze da to radi tako jako, okej što su igrali tako malo prisnije, to je inače David, on voli da igra i da tako sa devojkama igra, ali nije baš morao da leži na krevetu, to mi je bilo malo bezveze", kaže Davidova majka.

O tome da li misli da bi između Ane i Davida u jednom trenutku moglo nešto da se desi rekla je:

"Verovatno mu ovako prija, i ja vidim da kaže da mu prija što zajedno pričaju, Ana drži tu neku ravnu liniju, opuštena je, nasmejana, što je njemu falilo. On je inače tako vedrog duha, Aleksandra je bila baš suprotno od onog što on želi i voli, mislim, kad su ušli, bila je suviše negativna, svađalački nastrojena, posesivna, sve ono što u principu inače, ne samo David, niko ne voli. I onda njemu sad prija što je Ana tako nasmejana, trepće, mada ja Anu iskreno rečeno... Lepa devojka i sve, ali... Nikako mi se ne dopada, ali okej ovako, ako prijaju jedno drugom, da se zezaju i provode vreme da pričaju... Ko sam ja da se pitam o tome?! Ali, ništa više ne bi trebalo da bude. Mada, sve to zavisi od njega, zatvoren prostor. Prija mu ta njena energija i što nije više zatvoren u čauri", zaključila je Biljana i dodala da su Aleksandra i njena ćerka Magdalena i dalje kod nje.

