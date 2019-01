GAGI ĐOGANI O LUNINOJ ROMANSI SA MARKOM: Ne bih podneo da gledam njihov seks!

Luna Đogani i Marko Miljković oborili su rekorde gledanosti na internetu otkad su se smuvali, pa je njihov prvi poljubac u "Zadruzi 2" ušao u top 10 na trendingu na Jutjubu, i to u regionu. Kad je reč o Srbiji, Luna i Marko na trendingu zauzimaju četvrto mesto, što govori da je javnost jedva čekala da se njih dvoje konačno spoje.

Pošto se svaki njihov pokret pomno prati, pozvali smo i Gagija Đoganija da čujemo kako je doživeo ćerkinu intimu, a on nam je priznao i da se na trenutak prepao da ne dođe do seksa.

- Luni definitivno treba muškarac, potrebna joj je pažnja, bez toga ne može. Jednom se nagla nad Miću nešto i ja sam se zgranuo na trenutak - nasmejao se Gagi i dodao:

- Ne bih je savetovao da nema seks, nek uradi onako kako oseća. Samo treba da zna na koji način, ne mora javnost da zna sve transparentno. Ja to nemam nameru da gledam. I to na žurki kad se odjednom poljubila s Markom, trebalo mi je da dođem sebi.

Denser je rekao da kad je video u kadru Luninu odeću, nije mogao da veruje šta se dešava.

- Prvi put mi se desilo da gledam Lunu dok se ljubi s dečkom. Bilo mi je neprijatno i bio sam iskreno zbunjen, nije mi bilo drago - iskren je blogerkin otac, koji se brinuo i da se Marko posle žurke ne predomisli o namerama s Lunom.

- Veze koje započnu u pijanom stanju ne priznajem, jer su nerealne. Luna i Marko jesu se dopali jedno drugom, ali su imali gard, pa je pod alkoholom sve drugačije jer ima manje blama. Strepeo sam od toga da ujutru kad ustanem, nakon što su se poljubili uveče, vidim šta će on da kaže. Te prve reakcije ujutru posle žurke bile su mi važne, bojao sam se da joj ne kaže: "E, mi smo i dalje drugari" - otvoreno je rekao Gagi i dodao da Luna živi za to da bude voljena i da voli.

- Svakako, rano je govoriti da li bi mogao da mi bude i zet - zaključio je on.

