MOJA BUDUĆA SVEKRVA SAMO ŽELI POPULARNOST, A KORAĆEVA IMA PAKLENI PLAN SA DAVIDOM: Subotićeva osula po svima, tvrdi da je priču ZAKUVALA njena majka LJUBA, a ima i DOKAZ (FOTO)

Aleksandra Subotić nije mogla da podnese komentare buduće svekrve kako je ona "negativna" i loše utiče na njenog sina, pa joj je poslala brutalnu poruku.

Verenik Subotićeve, David Dragojević postao je blizak sa Anom Korać, a Aleksandra je imala potrebu da kaže kako je sve "nameštaljka" i da Davida i dalje voli.

"Vidite ovako, ova žena (Biljana Dragojević) je moja svekrva buduća ako ima Boga i ako David skapira kakvu budalu prave od njega i kakvu svi do jednog igraju igru sa njim! Nju on ne zanima, nju zanima medijska pažnja i da je bitna! David je pogubljen, sa njim manipulišu onaj konj što u 50 godina nema ni kučeta ni mačeta, onaj majmun što je ostavio svoju ženu 10 godina samu i ide i se.e po rijalitijima, ona što je ostavila svoje dete i nije ga videla 17 godina, ona narkomanka što vrti dupe oko šipke a prozivala ga pe.erom u prvom rijalitiju... David u svima vidi dobro, to je njegova jedina mana... Ta devojka je izjavila da će ga smuvati i šutnuti posle 2,3 meseca i zaboraviti do kapije, imam snimke gde je Mića tera da mu uđe u krevet, postoje raznorazni snimci... A sve to je zakuvala moja mama još od spolja... To se zove bolest! Mi imamo sve snimke! Ko to još podržava! Ja sam njegova VERENICA, ja sam osoba čije je on dete odgajao... Šta bude bice... Ali ja se idalje nadam da će on skapirati šta mu se radi... Ja njega volim i ta ljubav preko noći ne može da nestane! Kraj", napisala je Aleksandra i objavila fotografiju buduće svekrve sa njenim detetom.

