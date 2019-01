DINI JE POSLE RAZVODA SAMO JEDAN MUŠKARAC OSTAVIO TRAG U ŽIVOTU: Bakiju neće biti svejedno kada čuje, a ovako Galorinijeva reaguje na optužbe Ivanove devojke!

Dina Galorini otkrila je svoje emocije prema dotičnoj osobi sa inicijalima D.T. za kog tvrdi da je jedini ostavio trag u njoj nakon razvoda sa bivšim suprugom Milošem kao i emocijama Ivana Marinkovića o kojima joj govori i načinu na koji joj prilazi.

Da li ti smetaju provokacije od strane Jelene Ilić, koja tvrdi da si najpromuskuitetnija takmičarka u vili, te da si Ivanu stavila nogu u međunožje?

- Naravno da mi ne smeta, čak mi je i smešno koliko pokazuje ljubomoru, svesna sam da ne može da prihvati činjenicu da je Marinković još zaljubljen u mene! Ivanu nikad nisam stavila nogu na međunožje to je glupost niti bih tako nešto ikada uradila, a pogotovo ne njemu.

foto: Printscreen/YT

Prokomentarisala si da si najviše volela muškarca pod inicijalima D.T. Čime te je dotični muškarac osvojio, pa je bacio u senku i tvog bivšeg muža Miloša?

- Mog bivšeg muža Miloša ne može ni jedan muškarac zameniti, on je bio moja prva i prava ljubav i čovek sa kojim imam sina Viktora, ali posle mog razvoda jedini muškarac za koga sam bila spremna i da ponovo ostvarim porodicu je bio D.T, dotična osoba je poseban i specifičan muškarac, veoma pametna i dominantna osoba, on je stariji i veoma zreo muškarac koji me je uvek usmeravao na pravi put, veoma sposoban, posle razvoda on je bio jedina osoba koja je ostavila trag u meni. Baki nema šta da mi zameri jer mi je isključivo rijaliti drug i ništa više od toga, a i Bakiju sam još pre pričala o njemu.

foto: Printscreen HAppy tv

Kako komentarišeš spekulacije da Ivan, čim se posvađa sa Jelenom, dolazi kod tebe da te "muva". Da li je to onako kako je predstavljeno od stane takmičara?

- Da to je tačno, čak i kada se ne posvađa sa njom prilazi mi kad ima priliku i kada su u svađi onda mi otvoreno prilazi i nabacuje se, tada se ne krije po čoškovima da mi šapuće kako me voli, kako mu nedostajem i kako ću se kajati. Svesna sam i vidim kao i svi u vili da me još nije preboleo i to da je bio odbijen od strane mene, nadam se da će uspeti pored Jelene da me preboli.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/Happy.rs, Foto: Printscreen/YT

Kurir

Autor: Kurir