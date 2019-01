ALEKSANDRIN STRIC PENI OD MUKE! David skinuo burmu, ostavio Subotićevu U UŽIVO PROGRAMU, ljubio se Anom naočigled svih... PAKAO! (VIDEO)

Aleksandra Subotić i David Dragojević u "Zadrugu 2" ušli su kao dugogodišnji par koji se i pred kamerama kleo na večnu ljubav. Međutim, poskle brojnih svađa, Aleksandrina diskvalifikacija u potpunosti ih je udaljila.

Naime, kada je Aleksandra napustila Belu kuću, David je postajao sve prisniji sa Anom Korać, koja je već neko vreme gajila emocije prema njemu.

Dragojević je u jednom trenutku priznao da se i ona njemu dopada, pa je i poljubio! Takođe, on je skinuo burmu i tako Aleksandri stavio do znanja da je zaista kraj.

Tim povodom oglasio se Srboljub Subotić, koji ne može sa time da se pomiri. On smatra da je David sa Anom samo iz jednog razloga a da je Aleksandru, ako je to hteo, mogao da ostavi i iza kamera.

"Trebalo je da reši kod kuće u četiri zida sa Aleksandrom, ne ovako javno, pred kamerama, jer nije zaslužila na ovaj način. A ko ga je uveo u rijaliti? To vam je cela suština, cilj je bio da je izbaci što pre da zajaše bilo koju drugu, da postane i on zvezda", poručio je on putem Fejsbuka.

S druge strane, Anina i Davidova veza uprkos svemu nastavlja da se razvija. Dragokjević je odlučio da će novu devojku zvati "umiljato mače".

Kurir.rs

