POKUŠAVAJU DA SLOME NJIHOVU LJUBAV, ALI JELENA SE NE DA: Ilićeva ostaje sa Marinkovićem, a za ovu takmičarku tvrdi da je JEZIVA ŠIZOFRENIČARKA!

Jelena Ilić progovorila je o ostalim takmičarima, kao i svom dečku Ivanu Marinkoviću.

Zbog čega misliš da su se svi takmičari okomili na tebe?

-Stvar je prosta i jednostavna. Netrpeljivost nije prisutna od juče, traje već jako dugo... Toga sam postala svesna tek skoro i navikavam se na torturu koju Ivan i ja prolazimo u poslednje vreme. Većina takmičara se bavi samo nama i priča o našim postupcima i svakom našem pokretu. Verovali ili ne, ljudi prisluškuju o čemu nas dvoje razgovaramo uveče u našem krevetu. Svakodnevne sastanke u popodnevnom lajvu bih nazvala "O Ivanu i Jeleni". Dobili smo sve moguće negativne titule izglasane većinom glasova. Ta ponašanja pravdam ljubomorom. Ljudi ne podnose jake, inteligentne igrače, a povrh svega par kakav smo Ivan i ja.

Da li ti smeta što mnogi govore da si Ivanov "prilepak" i da bez njega ne bi nikad došla do izražaja u rijalitiju?

- To me ne pogađa kao ni bilo koja druga neistina. Jasno je i očigledno bilo, još na početku, pre nego što smo Ivan i ja ušli u vezu, da sam ja dovoljno jaka kao jedinka. Sada smo Ivan i ja jedno, on je moje sve na svetu i sasvim je logično da pričaju o nama kao "paketu". Ko ne bi poželeo da uči od tako jakog rijaliti igrača o načinu igre ali i o životu. Ja sam prava srećnica.

Takmičari tvrde da Ivan, uvek kada se posvađa sa tobom, "muva" Dinu Galorini?

-Još jedna "istina" kojoj ne pridajem značaja. Mene je sramota u ime drugih parova u kući, kada ih povezuju sa drugima i kada dozvole da bilo ko degradira njihovu ljubav. Odavno su shvatili da nam ne mogu ništa, ali to ih ne sprečava da svakodnevno šire laži. Dina je psihički nestabilna osoba i njome je lako manipulisati. Kada joj verbalna provokacija, psovanje porodice, pokojnika i kletve ne prolaze, ona smisli nešto što se nije desilo. Na njenu nesreću, prolaze neopaženo. Jako je agresivna. Koristi svaku priliku da nekog gura ili udari. Jednom rečju - jeziva šizofrenija.

