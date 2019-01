TEK SU SE SMUVALI, A LUNA CMIZDRI: Marko ju je ponizio pred svima, histerisala kad je čula šta u stvari misli o njima! RADI JOJ ISTO ŠTO I SLOBA (VIDEO)

Luna Đogani tek što je otpočela vezu sa Markom Miljkovićem pala je u očajanje jer di-džej ne misli o njenim osećanjima, baš kao što nije ni njen bivši ljubavnik Sloba Radanović.

Naime, njoj se nije svideo što je njen dečko klip njihove ljubavne priče prokomentarisao rečju "bezveze", pa ga je optužila da ne vodi računa o njenim osećanjima.

"On ne razume da me to boli. Kako može za onaj snimak da kaže da je bezveze, a zna koliko meni to znači. Posle godinu dana sam dala nekome šansu da bude pored mene, a on se popiša po meni. Zašto da mu bude neprijatno? Kad su puštali j*bačine sa Doroteom i Majom bilo mu je super. Ne pada mu na pamet kako ću ja da se osećam", jecala je Luna.

"Samo si ti to tako doživela. Tebi je valjda jasno da on za tim stolom uvek odgovara ironično i cinično. On se zajapurio koliko mu je bilo neprijatno. On nije takav tip muškarca. Možda se malo prepao, nije mu prijatno da ljudi vide njegovu emociju koju sve vreme pokušava da sakrije. Nije navikao da sebe vidi u tom svetlu. Prvi put se pojavilo na klipu da on ima emocije", tešio ju je Savo.

