SAŠKA PALA PA RASCOPALA GLAVU! Neviđeni incident u luksuznoj vili! (FOTO)

U kasnim satima usred vile "Parova" Jelena Ilić i Ivan Marinković sukobili su se sa kontroverznom Aleksandrom Saškom Karailjaz. Marinković je osuo paljbu, pa Saški vređao čitavu porodicu, ističući da ona "samo grabi i otima od drugih jer nema svoje", ne bira sredstva bi "donela pare svojoj porodici"... a sve to nju je toliko iznerviralo da je otrčala u Tajnu sobu i tamo udarala i šutirala šta je stigla.

U naletu besa, okliznula se i pala, pa zaradila ogromnu posekotinu na glavi.

foto: Happy screenshot

"Nisam dobro. Ništa me ne boli fizički, psihički me boli. Srce i sve drugo. Istrošena sam. Saplela sam se, bilo je nešto mokro i tako sam pala... Prvo je Ivan krenuo da me provocira, dok se Nevena svađala sa Ivanom i Jelenom, stala sam ispred Nevene da je ne bi dirali, unela sam se Jeleni u facu i rekla da ću je otkinuti od batina, ali onda je Ivan došao da odbarni svoju devojku preko mene", pričala je Saška.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot

Kurir

Autor: Kurir