MARIJA KULIĆ OSTALA ZGROŽENA KADA JE VIDELA: Odvratan mi je seks moje ćerke!

Marija Kulić nije mogla da dođe sebi nakon odgledanog seksa između njene ćerke Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.



Nakon što je videla snimak, Marija više nije mogla da izdrži, pa je imala oštru poruku za ćerku.



"Ovo je odvratno. Ako nju nije sramota, onda nek radi šta hoće, meni je odvratno", rekla je Marija, ali je i Miljana imala spreman odgovor.

foto: Printscreen Pink

Najpoznatija rijaliti mama smatra da nema ništa loše u seksu pred kamerama, pa je objasnila da njen dečko Zola i ona ne propuštaju prilike da se prepuste akciji.



"Svako jutro to radimo, od pet do sedam, danas smo to radili u tuš-kabini. Mi vodimo ljubav", rekla je Miljana.

foto: Damir Dervišagić

Nakon što je kasnije Kulićka ronila suze zbog majčinih reči, Marija joj je očitala lekciju. Poznato je da ona od početka nema lepo mišljenje o Zoli i smatra da su njegove emocije neiskrene.



"Nemoj da plačeš. Nema potrebe da plačeš, videćemo da li ćete opstati. Mislim da emocije sa njegove strane nisu iskrene. Ne može ni da te masira. I to kad ga natera", poručila je Marija ćerki.



Zerina odbrusila Miljani i Mariji:

Zvale ste nas dr*ljama, ali sve se vrati Zbog cele situacije nakon gledanja snimka seksa Miljane i Zole svoje mišljenje iznela je i Zerina, sa kojom je Marija ušla u sukob. Posle rasprave Kulićeva je izašla iz kuće.

"Vas dve ste sve devojke u kući proglasile dr*ljom i ku*vetinom, vređale ste nam porodice, to nas boli. Vidite sada kako se sve vrati", rekla je Zerina, koju je Marija pokušala da prekine pričom o, prema njenim rečima, Hećinom poslu "sa mušterijama".



