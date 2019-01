MARIJA KULIĆ GLEDALA KAKO MILJANA I ZOLA IMAJU SEKS! Kad je oplela posle vrele akcije napravila DAR-MAR: Meni je ovo ODVRATNO! (FOTO)

Miljana Kulić strepela je od suda majke Marije čim je stupila u intimne odnose sa dečkom Lazarom Čolićem Zolom u rijalitiju. Ipak, ni po njenom povratku par se nije zaustavio, već nastavio s redovnim vrelim akcijama u ranim jutarnjim satima.

Marija Kulić je, kako je poznato, strogo protiv seksa pred kamerama, pa je posle odgledanog snimka oštro oplela na račun ćerke i mogućeg zeta.

"Meni je ovo odvratno! Ako nju nije sramota neka radi šta hoće, meni je odvratno!" odmah je uzviknula Marija.

Miljana je odmah skočila u odbranu, pokušavajući da objasni majci da zapravo ne radi ništa loše.

"Svako jutro to radimo, od pet do sedam. Danas smo to radili u tuš kabini. Mi vodimo ljubav", uporna je bila Miljana.

