MEDA SAMO ĆUTI I POSMATRA ŠTA OSTALI RADE: Savić otkriva sve tajne rijalitija i ko je NAJAGRESIVNIJA takmičarka!

Vladimir Savić Meda ogovorio je na pitanja vezana za njegove odnose sa pojedinim takmičarka kao što je izneo i svoje mišljenje o atmosferi koja ovih dana vlada u vilu.

Kako komentarišeš rasprave koje si imao sa Nevenom Kalaver i njen komentar da si ružan?

- Naravno da ne mislim da sam ružan, naravno da mi smeta, jer imam lepo mišljenje o sebi. Malo sam se ugojio ali ne mislim da je to ništa strašno. Uvek ću se raspravljati sa svakim ko me uvredi jer držim do sebe i iz tog razloga sam ušao u raspravu sa Nevenom pa sam joj odgovorio istom merom. Generalno imam loše mišljenje o njoj kao što sam i rekao, puno pije i pravi gluposti a stalno govori za sebe kako je najbolja, ali bi to trebalo drugi da kažu a ne ona sama.

foto: Printscreen/Happy

Da li ti se sviđa takmičarka Zorica Radojković ili Melisa Mea Bond i sa kojom od njih dve bi pre ostvario vezu?

- Zorica mi se ne dopada, jer se ugojila, a pritom i baš preteruje u konzumaciji alkohola ali i njeno ponašanje je generalno problematično, dok je Melisa super kao osoba. Često pričam sa njom i družimo se, čak smo se i poljubili par puta na bazenu i napolju, zgodna je i odlično izgleda. Čak mi je i simpatično to što ne govori tačno srpski jezik, deluje još zanimljivije kada izgovara reči, veoma je moguće da će biti nešto više u vezi nas, ali ima vremena, videćemo.

foto: Printscreen/Happy

Da li ti se i dalje sviđa Aleksandra Marjanović nakon što je flertovala sa Aleksandrom Požegajem i da li si sada promenio mišljenje o njoj?

- Pa okej je i ona, kao što sam i ranije govorio i dalje mislim da je slatka devojka. Svima je jasno da se ona igra sa Požegajem kao što je pokušala i sa Mastorom, Elvinom i sa mnom. Nisam promenio mišljenje o njoj samo mislim da preteruje sa svojom agresijom koju ispoljava na Ilijani i mislim da previše skače na neke učesnike bez razloga. Mislim da između nje i Požgaja se neže ništa desiti jer mislim da ona ne želi vezu ovde a pritom je i on oženjen, tako da sam sasvim siguran u to.

Šta misliš generalno o atmosferi u vili "Parova" i sa kojim takmičarem imaš najbolju komunikaciju?

- Atmosfera je dobra nekada, ali u većini slučajeva se sve zasniva na svađama pogotov u emisijama. Mislim da je sinoć bilo dobro na žurci i smatram da je bio pravi potez što ste nam vratili tu emisiju i sviđa i se što su dosta strožije kazne jer za nasilje ovde nema mesta. Često kada ćutim posmatram kakva je atmosfera i šta rade drugi učesnici. Ilijana, Lakić i Mastor su takmičari sa kojima imam odličnu komunikaciju, a definitvno sam najbolji sa Ivanijom.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy.rs, Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir