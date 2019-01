ALEKSANDRA ĆE OTIĆI OD MENE I UZETI MAGDALENU, GLEDALA JE I JECALA NA SAV GLAS: Davidova majka promenila ploču, evo šta sada tvrdi o ANI KORAĆ!

David Dragojević i Ana Korać šokirali su rijaliti učesnike, ali i publiku kada su priznali da jedno prema drugom gaje emocije jače od prijateljskih. David se u živom programu obratio svojoj bivšoj devojci Aleksandri Subotić i stavio joj do znanja da ne želi više da bude sa njom.

Sa druge strane, Davidova mama Biljana kaže da voli sina najviše na svetu, ali da ne podržava neke njegove postupke.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

"Ta njihova "ljubav" se odigrala veoma brzo i ja u to ne mogu da poverujem. Vidim da je David srećan i da se uz Anu smeje, ali to nije prava ljubav. Iskreno, najteže je mojoj Aleksandri, koja je njihovo priznanje gledala sa mnom i kukala i jecala na sav glas. Ona bi najviše volela da može da popriča sa Davidom i da joj on kaže u lice šta se dešava. Ako bi joj rekao da je više ne voli, ona će otići od mene i uzeće Magdalenu. Njoj je najteže, ne znam šta će da radi. Obe smo u šoku", rekla je Biljana i otkrila da je sve to plan Ane Korać.

"Ta devojka mi ne deluje iskreno, sve je ovo ona unapred smislila i sigurna sam da ima tajni plan, pa zato muti sa Davidom. Namazana je, a moj sin to ne vidi. Ako me bude pitao za moje mišljenje, ostaću uzdržana, neću da se mešam, ali mislim da će napraviti grešku ako bude sa Anom u vezi", priznala je Biljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo, Foto: Dragana Udovičić, Printscreen/YT

Kurir

Autor: Kurir