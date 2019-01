PRAVA LJUBAV SE NE MOŽE UNIŠTITI TAKO LAKO! SUBOTIĆEVA NOĆAS ZAMISLILA ŽELJU: A evo zašto je sigurna i da će joj se OSTVARITI! (FOTO)

Da li ste i vi noćas zamislili jednu zelju? Ja i moja beba jesmo! Ne smem da vam kazem koju, ali mogu da vam kazem da je moja Magdalena pre par meseci rekla Davidu da bi volela da zauvek ostanemo zajedno I da smo mi jedna mala porodica- a ja u to idalje verujem! Coveka mozes da izigras I da iz manipulises I milion I jedna nesreca moze da vas zatekne u zivotu, ali kad tada se taj covek povrati i stavi prst na čelo! Pa ni u bajici niko nije uspeo da unisti nesto sto se zove PRAVA LJUBAV! Ni najvece vestice I vešci sveta..... Za mene je najveca ljubav kada mama voli tatu , a tata -mamu, I njih dvoje zajedno bebu.... I ja od toga ne odustajem nikada.... Pa videcemo..... Neke želje se ponekada i ostvare, a ja za moju znam da hoće ❤️ @___californication ❤️ #love ❤️

A post shared by Aleksandra Subotic (@sandrasuboticss) on Jan 18, 2019 at 4:10pm PST