MISLIM DA SE ANA KORAĆ SAMO IGRA! Majka Davida Dragojevića PROVALILA NOVU SNAJU! Evo šta misli o ROMANSI zbog koje joj je sin PROCVETAO!

Majka Davida Dragojevića gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom prokomentarisala odnos njenog sina Davida Dragojevića i Ane Korać, koji su uplovili u ljubavnu vezu čim je Aleksandra Subotić diskvalifikovana iz rijalitija.

"Aleksandra je došla pravo kod mene, sa ćerkom, Magdalenom. Ona je bila uzbuđena kada je došla. Dosta dobro ona to psihički podnosi s obzirom na to kakva je bila unutra. To je zatvoren prostor, da je ona ostala to se sa Anom sigurno ne bi desilo", krenula je Biljana sa pričom o svom sinu i Aleksandri.

foto: Printscreen Instagram

"Ljuta sam na Davida što je dozvolio da Mića kontroliše celu situaciju. "Ustani, priznaj da ti se Ana sviđa". Ne mogu da verujem da mu to dopušta", priznala je Dragojevićeva.

foto: Printscreen

Davidova majka ne veruje u emociju Koraćeve, ali je takođe i priznala joj se dopada što joj je sin "oživeo", da je raspoložen, zanimljiv, opušten baš kao što i on sam jeste.

"Meni je sve to jako čudno. U nedelju šalje srce Aleksandri, voli je, čeka je, a već drugi dan je doživeo neku transformaciju. Ana je ta koja koketira. Svi su videli da mu se ona prilepila. Videla sam da mu je prijalo, ali nisam mislila da će ići dalje od toga".

Nova snaja joj se ne dopada pa je iznela da smatra da se Koraćeve samo igra sa njenim sinom.

"Ja mislim da je to sve naduvana priča, da je to nametnuto. Vreme će pokazati. Mislim da se Ana Korać samo igra. Ona meni ne deluje kao da je za neku ozbiljnu vezu. Ona jeste ortak, to da", rekla je u emisiji "Izbor potrčka".

foto: Printscreen Pink

