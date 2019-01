ISPLIVALA NAJDUBLJA TAJNA DRAGANE MITAR! Ona 7 puta zaredom doživljava orgazam, a evo šta se TAČNO dešava kada ON LEGNE, A ONA BUDE ODOZGO! (VIDEO)

Dragana Mitar postala je rijaliti učesnica sa najburnijom ljubavnom istorijom od kako su isplivale sve njene afere sa muškarcima, a veruje se i da ovde njenim ljubavnicima, i pored supruga Siniše Dragutinovića, nije kraj. Ona se trenutno povezuje i sa reperom Nenadom Aleksaićem Ša sa kojim je sve prisnija, a Zorica Marković dobila je zadatak Velikog šefa da ispita o čemu se zapravo među njima radi i da li postoje obostrane simpatije.

Ša je progovorio o Dragani, ali i njenom bivšem ljubavniku Pavlu Jovanoviću, koji je takođe u rijalitiju.

"Ja ne radim ništa pogrešno. On nam uopšte nije tema, ne spominjemo ga. To je samo ljubomora jer je on opsednut sa njom. Mogu da kažem samo jednu reč za stolom da ga pokopam, ali neću da ga miniram zato što nisam smrad. On ne može ništa za nju da kaže što njen muž ne zna. On je povređen muškarac. Postoji nešto što znam, ali neću da kažem - rekao je Ša, a onda je Zorica otkrila šta joj je Pavle jednom prilikom rekao u poverenju.

foto: Printscreen YT

"Pitala sam ga šta je to tako posebno da je poludeo, on kaže da ona sedam puta doživi orgazam. On kaže da on legne, ona bude odozgo i čim je pipne ona ovlaži, bude jezero", ispričala je u poverenju Zorica šta je čula.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Foto: Printscreen

