IZABELA NEĆE NI DA ZAGRLI KADRU, PRETI IM RASKID? Jedna takmičarka je kriva za sve, a Elvin objasnio devojci na šta će morati da se NAVIKNE!

Elvin Kadrić i Izabela Alijoski posvađali su se zbog njene navodne ljubomore prema Aleksandri Marjanović.

Gledateljka se javila u rijaliti i savetovala par da se klone Marijanovićeve, pa i da se pomire i zagrle, što je Izabela odmah odbila. Kasnije su pričali sa voditeljkom.

Kadra tvrdi da mora Izabelu da navikne na razne situacije, jer kada izađu, on će se baviti pevanjem i biće javna ličnost, pa zato mora da navikne da će ga spopadati razne devojke, što se Izabeli nimalo nije svidelo:

"Ovo sad što pričaš su gluposti... On se služi nekim glupostima... Aleksandra nema veze sa ovom situacijom u smislu da se njoj sada nešto neka krivica svaljuje, zato što ona uopšte nije sporna već Elvin, njegovi postupci i njegovo ponašanje, što se ponavlja po ko zna koji put tako da to nema veze sa posesivnošću, ljubomorom... Kada se napravi neki dogovor zahtevam da se to ispuni", rekla je Bels i dodala:

"Dina je jedini prijatelj Kadri."

