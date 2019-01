FANOVI PAROVA NAPALI PETKOVIĆEVU: Jeleni šrafcigerom izgrebali auto!

Jelena Petković našla se na meti vandala, koji su joj pre nedelju dana oštrim predmetom izgrebali automobil i napravili štetu od hiljadu evra, saznaje Kurir.

Ovaj incident odigrao se na parkiralištu ispred Hepi televizije, dok je trajala emisija "Upoznajte parove", čiji je ona voditelj.

Po izlasku sa televizije Petkovićku je sačekao neverovatan prizor. Njen auto bio je skoro ceo izgreban, najverovatnije šrafcigerom, a ostavljena joj je i više nego jasna poruka na cedulji koja glasi "Samo ti kažnjavaj". Bez sumnje, ovo delo može se pripisati nezadovoljnim fanovima nekog od učesnika "Parova" kojem je Jelena izrekla novčanu kaznu zbog nepriličnog ponašanja u vili.

- Iznenađena sam time da ste čuli da mi je automobil oštećen, jer ja o tome nisam nikome htela da pričam. Mnogo toga ima nejasnog i čudnog u svemu tome. Prvo, kako je neko uopšte znao koji auto ja vozim i gde sam se parkirala? Mogao je to znati jedino ako su me pratili, što je po mom mišljenju jezivo. Automobil sam parkirala stotinak metara od televizije, a kad sam završila emisiju i došla do njega, videla sam užasan prizor. Cela desna strana i hauba auta je izgrebana, pretpostavljam šrafcigerom - priča Jelena, koja se inače nedavno vratila s porodiljskog odsustva, dodajući da se uznemirila kad je pročitala ono što su vandali napisali u poruci.

- To što je pisalo na cedulji koja je bila zakačena za brisač, da nastavim s kažnjavanjem, zapravo je ironično, pa sam zato odlučila da sve prijavim policiji, ali su mi oni rekli da jedino mogu da podnesu prijavu protiv N. N. lica. Znam šta to znači, pa sam odustala od prijave. Šteta je oko hiljadu evra, jer ću morati ceo automobil da ofarbam. Iz bezbednosnih razloga, od sada se parkiram na ulazu u televiziju, gde je sve pokriveno kamerama, a postoji i obezbeđenje, koje može da reaguje ako neko opet pokuša da mi ošteti kola - rekla nam je ona.



Podsetimo, Petkovićeva je već bila meta napada fanova učesnika "Parova" pre dve godine, kada su joj masovno slali poruke preko Instagrama preteći joj ubistvom, o čemu je Kurir tada pisao.



