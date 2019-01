DEVOJKA IVANA MARINKOVIĆA OTVORILA DUŠU: Jelena Ilić iskreno o najkontroverznijem rijaliti igraču, njegovoj deci i kako ga je prihvatila njena porodica!

Jelena Ilić je imala ljubavnih problema sa Ivanom Marinković koji je danima u alkoholisanom stanju, iako mu je Jelena zabranila. Nakon žurke povodom Jeleninog rođendana, ispala je burna svađa između njih dvoje, i tako je izrevoltirana bacila prsten i odlučila da na trenutak "raskine veridbu".

Kada su se strasti smirile, Jelena Ilić je otkrila razlog zbog čega se desio incident, i kako su njeni roditelji prihvatili Ivana Marinkovića.

foto: Printscreen/Happy

Proslavila svoj rođendan u vili, da li ti je Ivan na kraju upropastio dan zbog svađe koju ste imali? Koji je bio razlog vaše svađe, njegova ljubomora, alkohol ili nešto drugo?

- Ništa ne može da mi upropasti onakav dan, i prethodnu noć. Ovo mi je najlepši rođendan ikada. Toliko je savršeno. Ivan je na žurki pomislio da sam jednu pesmu posvetila bivšem dečku i zbog toga je izljubomorisao. Kako god da je izgledalo, svađa je bila bezazlena i prsten je na mojoj ruci.

foto: Printscreen/Happy

Da li ti smeta kada Ivan poručuje numere koje izvodi bivša žena?

- Ivanov smisao za humor je savršen. Naravno da mi nije zasmetalo jer je to bila samo šala. Samo sam ga pitala otkud to da pamti njen broj ali kaže da je godinama isti, i ja mu verujem. Ne smetaju mi njene pesme, rado ih slušam zajedno sa njim.

Posetila te je porodica. Kakvo mišljenje imaju o Ivanu i da li su prihvatili za tvog verenika?

- Naravno da su ga prihvatili. Njihov odlazak govori da je to tako, a i dolazak moje mame pre dva meseca, kao i telefonski razgovori sa mojom sestrom. Vrlo je jednostavno jer Ivan je najromantičniji, najduhovitiji, najinteligentniji muškarac. Ivan je za mene savršen i volim ga najviše na svetu i to ni oni ne bi mogli da promene sve i da žele. To što iza sebe ima brak i decu ne remeti naš odnos.

foto: Printscreen Happy tv

