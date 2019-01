MOLIM TE DA PRESTANEŠ, AKO HOĆEŠ DA ME SAČUVAŠ ŽIVU: Anabela se javila Luni, a samo jedno je imala da joj poruči! Ovoga sada MORA da se DRŽI! (VIDEO)

Luna Đogani je dobila priliku da popriča sa svojom majkom Anabelom Atijas, a jednu stvar je odmah rekla svojoj ćerki.

Naime, prvo su Sava i Luna čestitali Anabeli rođendan, ona ih je pohvalila zbog učešća na jednom takmičenju u rijalitiju gde su zajedno pevali, pa je Atijasova prešla na stvar.

"Slušaj, danas mi je rođendan. Ti znaš koliko tvoj život meni znači. Ako želiš da živim, molim te, uopšte te ne zezam. Ja te molim, jednu jedinu stvar. Jednu stvar želim od tebe za rođendan. Poklon da bude do kraja, Zoki najbolje zna to. Ne reaguješ na alkohol dobro zbog trauma... To nisi ti, Luna. Ti ne shvataš u šta se pretvoriš", rekla je Anabela i nastavila:

"Ja sam tu noć htela da umrem. Molim te, ako hoćeš da me sačuvaš živu i normalnu, prestani s tim."

"Ni kap više neću, videćeš", rekla je odmah Luna.

