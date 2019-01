LUĐA SI NEGO ŠTO SI BILA, NE PROVOCIRAJ DEČKA HIROVIMA: Cela porodica se okrenula protiv trudne Coke kad je odbila VERIDBU sa Lakićem, javila se i Nikolina sestra! HAOS U VILI!

Najveća drama u vili Parova, obeležea je raskidom veridbe Nikole Lakića i trudne Aleksandre Tasić Coke.

U uključenju uživo javila se i Cokina mama koja joj je poručila:

"Coko kakvo je to tvoje ponašanje zadnjih dana? Da li je to lepo od tebe, jesi li se za to borila, da dođeš do tog stanja? Sve što smo bolji prema tebi ti si gora, ja ne razumem koji je tvoj problem", rekla je Cokina mama.

"Nemam problem, hoću da izađem", odgovorila je Coka.

"Gde da izađeš? Gde si mislila da izađeš? Reci mi samo u čemu je problem. Ti si navikla sve u životu da imaš na gotovo, a sada se po prvi put boriš sama za sebe, i boriš se za to što nosiš u stomaku, jer se takvim ponašanjem boriš? Produkcija je izašla u susret, tata ti je doveo kuče, a ti si od tog dana još luđa nego što si bila. Treba da budeš zahvalna produkciji a i tom dečku pored sebe i da ga više ne provociraš svojim glupostima i hirovima. Nisi kući da ti neko svakog dana ispunjavaju želje koje ti padaju na pamet. Pet meseci su se borili protiv svega i svačega, i sada ako ona kaže da je Nikola ne voli to je glupost. Borila si se za Nikolu protiv oca i mene, sada ćeš da izgubiš porodicu zbog tog nekog hira", rekla je Cokina mama, a onda je imala poruku za Lakića:

"Da ti kažem, ja sam se juče čula sa tvojom mamom i sve, Aleksandrino ponašanje nema opravdanje ovih nedelju dana, ja ne znam šta se sa vama dešava jer smo na poslu, ali ovo što se dešava preživljavate vi ali preživljavamo i mi napolju. Ja ne znam koji je problem između vas, borili ste se za ovu vezu, Aleksandra je postala mnogo agresivna ovih dana i da ti skače po glavi , sve vidim, ali ako možete rešite problem ako ne možete raziđite se kao ljudi."

Kasnije se u rijalitiju javila i sestra Nikole Lakića, a ni ona je nije štedela.

"Ja ne mogu da komentarišem njihov odnos jer je to njihova stvar, mislim da je sada vreme da shvatiš da je za tebe rijaliti apsolutno završen za tebe. Tvoje suze koje ja vidim, a vidi ne daj Bože, ne mogu da izdržim, nikoga ne zaslužuje da ni zbog koga plačeš, ja znam kakav si muškarac i brat i sve ostalo, znam koliko si dao sebe u toj priči i ako nekome nije jasno za ovih pet meseci, ni ne treba. Danas sve završi bilo kakvu svađu sa ostalim ukućanima, sačekaj da izađeš i budeš sa svojom porodicom koja te najviše na svetu voli", rekla je sestra Nikole Lakića.

