PRODALA SE ZA TRUBAČE I PRSTEN! DAJEMO IM GODINU DANA: Sestre Marjanović nacrnile Cokinu i Lakićevu veridbu, cela vila se SMRZLA kad su OVO IZGOVORILE!

Aleksandra Marjanović nije propustila da prokomentariše javno ni ovu situaciju u vili "Parova" - veridbu Coke i Lakića. Na veliku žaslost para koji ne krije radost povodom novonastale situacije, ona nije imala mnogo lepih reči da im uputi.

"Oni bi se oboje prodali za dinar. Nije htela da se veri, ali prodala se za trubače i prsten. Misli da će preko deteta doći do prvog mesta, ali ništa od toga. Godinu dana možda potraju napolju, više od toga, nema šanse", izjavila je fatalna crnka.

"Oboje su nesrećni i nezadovoljni, pokajali se zbog deteta i svega što su uradili, osudite me koliko hoćete zbog reči koje sam izrekla", dodala je ona.

"Nikola i ja smo se družili na bazenu. Muvali smo se on i ja. Nisam prihvatila njegove pozive na kafu. Kada sam ušla, bila sam šokirana njegovom reakcijom, izbegavao me je. Nije progovarao sa mnom, zbog Coke. Otkad su se on i Aleks posvađali, non-stop nas upoređuje. On je uzvređao moju majku", rekla je Đina.

"Neće opstati sa Cokom, jer je ona posesivna", dodala je.

