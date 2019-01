NIJE HTELA NIŠTA DA PREĆUTI: Olja Bajrami RASKRINKALA Draganu Mitar i Ša! TEK KREĆE LUDILO (VIDEO)

Olja Bajrami, koja je izbačena iz rijalitija, odmah je raskirnkala Draganu Mitar i Nenada Aleksića Ša.

Naime, Dragana je izjavila da je Ša zaljubljen u nju, što je on demantovao, a Olja nije mogla da čuti.

foto: Printscreen Pink

"Mislim da je to velika zez*ncija i da oni zezaju Pavla. Ne bih mogla da verujem da je to istina, sa neke moralne strane. To je jedna novonastala situacija. Ja sam njoj rekla da treba da pazi jer on ima ženu napolju i da će se sve slomiti o njena leđa. Ona je trenutno u šoku, jer je svi napadaju. To je sve urađeno jer se Pavle pecnuo, a to se njima svidelo. Meni je žao Pavla, jer je on dobar momak, ali se pogubio", ispričala je Olja.

Kurir

Autor: Kurir