DISKVALIFIKACIJA?! FOLKERKA OTKRILA ŠTA SE DESILO S KULIĆKAMA: Marija ima TEŠKE opekotine, Miki je polio VRELIM ČAJEM! Nišlijke ostale i bez BUDŽETA (VIDEO)

U moru brojnih seks akcija, svađanja i skandala, izdvojila se svađa Miljane i Marije Kulić sa Mikijem Đuričićem, nakon koje su Nišlijke navodno napustile imanje u Šimanovcima, a njihova rijaliti sudbina je i dalje neizvesna.



Dok se svi pitaju šta se zaista zbiva, na društvenim mrežama se oglasila poznata folkerka i rijaliti učesnica, Saška Karan koja tvrdi da Marija ima teške telesne povrede.

foto: Printscreen Instagram

"Upravo sam saznala da Marija ima opekotine trećeg stepena. To znači da je u pitanju povreda vrlo teška. Ja više stvarno nemam komentar na to. Znači, više nema kud - ovo je za zatvor, pa ko god da je to uradio", napisala je Saška Karan na Fejsbuk.

Ove navode treba da se uzme sa rezervom jer veoma dugo je u svađi sa Mikijem. Kao da je jedva dočekala Da je to tako svedoči i post koji je potom objavila na svom Fejsbuku.

foto: Printscreen Facebook

"Veprina posipa vreo čaj na Mariju. Ima li još nešto gore od toga da možeš da uradiš i pokažeš svoju bolest? Da li ima nekog normalnog na ovom svetu da može da podrži ovakvo smeće od čoveka? Da li ima normalnog čoveka na ovom svetu da posle ovoga kaže kako je vepar zanimljiv i interesantan? - pitala se Saška", napisala je potom Karanova.

Šta je stvarno sa Nišlijkama još nije poznato, ali izgleda da se neće vraćati u rijaliti, budući da su tokom podele buđeta izostavljene.



"Ovde nas ima 37 tako da su njih dve su skinute", rekao je Mića.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printskrin

Kurir

Autor: Kurir