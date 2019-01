MILJANA HOĆE DA SE UDA NA CVETI, A MARIJA KULIĆ NEĆE NI DA ČUJE! Žestok obračun majke i ćerke: Vas dvoje ste za mene BUDALE! (FOTO)

Čim se vratila u rijaliti kuću, Miljana Kulić pomirila se sa Lazarom Čolićem Zolom, pa i nastavila pripreme za venčanje. Međutim, majka Marija više ne podržava ovaj odnos, te su se sukobile pred svima.

"Kada sam došla, on je meni prišao, pa me je ljubio... Videla sam da mu je bilo teško. Zabolelo me je što on mene uvek napada. Nije zaljubljen u mene kao prvih 10 dana, sada me voli! Sve mi je pričao za moje dobro. I on je meni mnogo nedostajao. I dalje ga mnogo volim. U svakom zlu ima nešto dobro", počela je Miljana, a zatim i malo zašla u detalje: "Rekla sam da bih želela da svadba bude na Cveti. Ja njega mnogo volim. Hoću da ga poslušam. Smatram da je on momak za mene. Daljina je učinila svoje, videla sam koliko on voli mene, a i ja njega", priznala je ona.

foto: Printscreen

"Ti i ona ste dve budale za mene u ovom rijalitiju! Ti nikada nisi bio u pravu! Ti si jedno pokvareno stvorenje. Ti si jedan muškarac koji se ovde šlihta svima. Ona želi ovde njega pred novinarima da opravda. Šta god hoćeš ti radi. Ja sam ti uvek govorila sve što sam mislila", oštra je bila majka.

foto: Printscreen

Iako je Miljana uporno pokušavala da objasni svojoj majci da su Zolina osećanja prema njoj iskrena i da ne sumnja u njegovu ljubav, Marija to nikako nije mogla da prihvati.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir