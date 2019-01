ZAVRŠILA SAM U SUZAMA, SLUŠALA TRUBAČE KOJE MRZIM, NIŠTA NIJE BILO PO PLANU: Trudna Coka progovorila o veridbi sa Lakićem, najžalije joj je što mu je priredila OVO!

Aleksandru Tasić Coku je dečko sa kojim očekuje bebu, Nikola Lakić, želeo da veri u rijalitiju, što je ona odbila. Mnogi su kritikovali njenu odluku, a sada govori o stvarima koje intrigiraju javnost.

Tvoja majka se juče uključila i najoštrije osudila tvoje ponašanje. Da li to pripisuješ trudničkim hormonima ili problemima sa Nikolom Lakićem?

- Mislim da moje ponašanje u prethodnih par dana nema veze sa trudnoćom. Imala sam dosta problema sama sa sobom i iskalila sam svoj bes na Nikoli. Kao što je moja majka rekla, može biti da je posledica mog ponašanja to što sam dosta razmažena i navikla sam da mi svi oko mene ugađaju i trpe moje promene raspoloženja. Kao što sam već rekla, nažalost, ispaštaju ljudi koje najviše volim i potrudiću se da to promenim, pogotovo sada sa Nikolom jer on je osoba koja najmanje zaslužuje da budem bezobrazna prema njemu.

foto: Printscreen/Happy

Rekla si da nisi zamišljala veridbu onako kako se odigrala. Da si to planirala, kako bi izgledalo?

- Iskreno, posle svega što sam prošla sa Nikolom, rezime celog dana, shvatila sam da je bilo onako kako je i trebalo da bude. U našoj vezi je retko šta bilo normalno i ništa se nije planiralo tako da mi je drago što se sve desiilo kako se desilo. Nije ni bitno kako sam izgledala, kakva mi je frizura, da li sam našmnikana, da li su bili trubači koje ja inače ne podnosim, bitno mi je da pored sebe imam osobu koju volim i koja me prihvata u kakvom god stanju da se nalazim. U životu sam previše planirala i dosta toga je propalo. Upravo zbog toga volim Nikolin i moj odnos a to ne bih menjala ni za šta na svetu.

foto: Happy screenshot

Sinoć je proliveno dosta suza, i tvojih i Nikolinih. Kako reaguješ na priče pojedinih takmičara da je vaša veza osuđena na propast napolju i da ste zajedno samo zbog bebe?

- Tako je, mislim da je i za Nikolu i za mene to bio jedan od najtežih od kada smo ušli. Proliveno je dosta suza, promenilo se dosta puta i moje i njegovo raspoloženje ali bitno je da smo na kraju zaspali zagrljeni i da se sve ružno u tom trenutku izbrisalo. Žao mi je što je on morao da prođe kroz te faze zbog mene ali nadam se da više neće morati. Sve što su do sada pričali, Nikola i ja smo vremenom demantovali našim delima, tako da, koga briga šta misle ljudi...

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy.rs, Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir