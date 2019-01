TI SI NAJOMRAŽENIJA OSOBA NAPOLJU, DA LI TI TO TREBA? Ivana ušla u rijaliti i održala mužu lekciju! Posle ovoga se RASPLAKAO! (VIDEO)

Žena Nenada Aleksića Ša ušla je u rijaliti kako bi obavila razgovor sa svojim mužem u vezi Dragane Mitar i njegovog učešća.

Ivana je održala svom mužu "predavanje" kako treba da se ponaša, ali nije smela da iznosi detalje iz spoljnog sveta, pa mu tako nije prenela da su joj obili salon.

foto: Printscreen

"Ja sam morala da dođem. Neko tamo priča o našem braku! Ko to ima pravo? Već si 5 godina sa mnom, ne možeš sebi da dozvoliš taj luksuz. Nedostajem ti, ali ne možeš da me menjaš! Napolju ti jesi zaljubljen u nju, da li tebi to treba? Nema više sprdnje, znaš li šta meni ljudi pišu? Ti si najomraženija osoba", rekla je Ivana.

foto: Printscreen

"Ja bih umro za tebe, jesi li ti normalna? Znaš li ti šta ovde ljudi rade? Da ti nisi došla, ja bih večeras pobegao", rekao je Ša, a onda Ivana ga je i savetovala da se drži dalje od dve osobe, od kojih je jedna Dragana Mitar, a druga Lepi Mića.

foto: Printscreen

Potom je Ša razgovarao sa Minom Vrbaški, koja mu je pružila podršku, a onda je skočio na Matoru i Sanju, plakao i čvrsto ih zagrlio.

foto: Printscreen

Ša se pomirio i sa Zerinom Hećo, kako ga je žena savetovala, pa joj je kroz suze rekao da je bio u pravu za sve.

foto: Printscreen

"Ivana je lepa kao lutka, ali je mnogo smršala, nervira se", govorio je Ša Zerini kroz suze.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Autor: Kurir