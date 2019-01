NEVENA PORAZILA IVANA MARINKOVIĆA PA PORUČILA: Ne pripadam nijednom čoporu, taj MANIPULATOR može da priča šta hoće! (FOTO)

Nevena Kalaver porazila je Ivana Marinkovića u "Parokvizu" i sjajno se oseća zbog toga. Kad je čula da je njen protivnik bio ubeđen da ona nije mnogo bistra, te da je on najpametniji ukućanin vile "Parova", grohotom se nasmejala i prokomentarisala:

"Ma zna on da sam ja pametna, samo se folira. On je najpametniji? Ako on to kaže - mora da je tako! Drago mi je što mi je on bio protivnik, verodostojan, naravno".

Marinković inače tvrdi da Nevena pripada njegovom "čoporu", a da ne želi to da prizna.

"Jedno su njegove želje, a drugo su mogućnosti. Lupa gluposti, on bi samo voleo da ja jesam deo tog 'famoznog' klana! Nikada nisam bila deo tog čopora. Kad je izgledalo tako ja se nisam ni bunila niti sam objašjavala... Šalila sam se na račun toga. Koliko sam mu samo puta zalajala! Šalu na stranu, on je meni postao vrlo brzo draga osoba, volela sam druženje sa njim a te gluposti oko 'čopora' me ne zanimaju. On voli da manipuliše i nameće svoje mišljenje, samo se tu nismo složili".

foto: Happy screenshot

S druge strane, Nevenu bije glas Aleksandre Coke Tasić da spopada samo zauzete muškarce. Na to je, takođe, imala šta da kaže:

"Jaoj Bože, ne znam, koga sam ja to napala? Koga zauzetog ili oženjenog? Nema šta da kaže pa lupa tako! Nek' priča šta hoće, meni je to smešno, nekad zanimljivo, ali je vrlo nekreativna u svakom slučaju".

foto: Printscreen Happy tv

