OTAC JE TUKAO MOG BRATA ČEKIĆEM ZA MESO, JASTUK JE BIO NATOPLJEN KRVLJU, A MENE... Marijana Marković trpela porodično nasilje, iznela JEZIVE DETALJE! UŽAS!

Marijana Marinković je na poligrafu priznala da je bila žrtva porodičnog nasilja.

Ona je kroz suze govorila o tome kako je otac maltretirao nju i njenog brata.

"Brat i ja smo bili žrtve porodičnog nasilja. Od moje pete godine i nestanka moje majke, do tada je moj otac bio usmeren na moju majku i nju je maltretirao. Nije imao milosti prema njoj, stalno je ubeđivao da ga je varala... Moj otac je varao moju majku sa njenom najboljom drugaricom... Tukao je mnogo gajtanima, vezivao je, držao je u podrumu, ubrizgavao je sedative, držao je zatočenu", počela je Marijana i nastavila:

"Otac je rekao da idemo na izlet, on je rekao da idemo samo on i ja, krenuli smo put ka Nišu... Moj brat je potrčao za nama da idemo zajedno, ali otac nije dao. Mi smo došli kod neke šume, šetali smo, on bi gledao u knjigu, u jednom momentu me je ostavio... Zbog toga imamo sumnje da li je naša majka živa, jer nas je otac vodio isto tako par puta. Ja sam bila uverena da će on nama otkriti istinu pred kraj života. Ja nemam ni jednu sliku sa majkom. Jednom je toliko prebio mog brata, uzeo je čekić za meso, jastuk je bio pretopljen krvlju. On i dan danas ima ožiljke po glavi. Imao je set noževa i rekao je spakuj se uskoro krećemo, ja sam to shvatila kao da će me ubiti."

Markovićeva je priznala kako je želela da se ubije zbog svega što joj se događalo.

"Ja sam jedan dan odlučila da se ubijem, jer nisam mogla da podnesem njegovo maltretiranje. Uzela sam lekove sa police i počela da ih pijem, i požela da samo da umrem jer mi je dosta svega. Koliko sam ja dana, sati, bila u nesvesti ja ne znam, jer me on nije odveo nigde... Uvek sam se plašila šta ako otac izađe iz zatvora."

