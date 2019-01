STANIJIN VLADIMIR ULAZI U RIJALITI, A NAJTEŽE MU JE ŠTO OSTAVLJA BOLESNOG OCA: Tomović iskreno o ponovnom ulasku, Subotićevoj, ali i u kom je sad odnosu sa STARLETOM

Vladimir Tomović uskoro će se vratiti u rijaliti, iz kog je izbačen kada je udario Aleksandru Subotić, a otkriva da li se kaje što je nasrnuo na ženu, u kakvom je odnosu s bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, kao i na koji način će se boriti sa boriti protiv cimera s kojima je tokom prvog boravka imao velike konflikte.

Kako kaže, boravak u rijalitiju za njega ne predstavlja napor i ne boji se ponovnog ulaska na imanje.

- Rijaliti je za mene bio kao odmor u Vrnjačkoj banji. Kada si u rijalitiju takav kakav si napolju, kada ne foliraš i ne glumiš, nije ni naporno ni teško, već prilično lako. Teško je onim mučenicima koji unutra imaju holivudsku priču, a napolju su bedni pacovi. Meni ni ovaj rijaliti nije promenio ništa sem što sam postao prepoznatljiv - priča Vladimir, koji ne planira da menja svoju narav po povratku.

- Rijaliti je mesto gde se miš ne boji medveda. Moralni mulj može da uputi uvredu i psovku na moj račun, a ja treba da budem miran i hladan? Ne ide to tako. Ne mogu zbog milionskog auditorijuma da dozvolim da me fukara vređa, a ja da to ćutim i ignorišem. Za dan, mesec ili za stotinu godina, Vladimir se u rijaliti može vratiti isti kao što je bio i nikako drugačiji - kaže Crnogorac i ističe da zbog udarca, koji je uputio Subotićevoj, napolju nije imao problema.

Vladimiru će ponovni ulazak u rijaliti ipak teško pasti jer će se razdvojiti od oca koji je bio teško bolestan.

- Imam najboljeg oca na svetu koji je moj ponos. Bogu hvala, sada je bolje i najgore je iza njega. Borba tek predstoji, ali on je jak i iz svega će izaći kao pobednik - uveren je Tomović.

- Crnogorci, Srbi, Japanci, Marokanci... svi podržavaju moje stavove i zdrav razum. Ako aludirate na razlog moje diskvalifikacije, napolju još nisam sreo nekoga ko me je osudio i rekao da ne bi odreagovao kao ja. Na uvredu odgovaram uvredom, na psovku odgovaram psovkom, a na udarac, udarcem.

Prosto ko pasulj! Postoje snimci, jasno se vidi da sam prvi udaren. Savetovao sam se i kod advokata, nema tog suda na svetu gde mogu biti kažnjen zato što sam na udarac uzvratio udarcem - navodi Tomović, koji o Aleksandri i Davidu i dalje ima samo najgore mišljenje.

- O Aleksandri Subotić nema potrebe da pričam, ona je o sebi sve rekla i pokazala sama. Ona je spremna da pljuje u tanjir iz kojeg jede, loš je čovek i bira nečasna sredstva da dođe do svog cilja. Iako sve to stoji, u odnosu na svog bivšeg dečka pudlicu, ona je moralna gromada. Da je pudlica pre nje izašla iz rijalitija, Aleksandra drugog ne bi ni pogledala. To je glavna razlika između njih. Ulazili su u rijaliti kojekakvi bezveznjakovići, žene u telu muškaraca, ali taj picopevac iz Novog Sada prevazišao je sve ljigavce koji su se pojavili u rijalitiju - objašnjava Vlada i otkriva da li je obnovio vezu sa Stanijom Dobrojević.

- Stanijin i moj odnos je poput odnosa psa i mačke. Tačnije, ratoborne mačke i pitomog psa. Naše emocije nikada nisu bile pod znakom pitanja i ljubav se, jednostavno, ne može sakriti. Volim je, ali o toj temi ne bih mnogo pričao i na taj način davao materijala zlim jezicima. Nek sve ide kako ide - priča on.

