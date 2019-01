IZBACIO JU JE IZ KREVETA, IZVREĐAO KAO NIKO NIKADA! OVO NI OD SLOBE NIJE DOŽIVELA! Luna neće da se pomiri sa Markom: Prekinula svaki kontakt s njim! (FOTO)

Marka Miljkovića Luna Đogani dovela je do ludila, kada je posle žestoke rasprave odlučila da neraspoložena ipak prespava kod Save Perovića, a ne kod njega. Nakon niza uvreda i bacanja blogerkinih stvari par je raskinuo vezu, u koju ona sada i ne planira da se vraća. Sve što se dogodilo za nju je bio znak da njih dvoje ne treba da budu zajedno.

"To je glupost koja je dokazala da nas dvoje nismo jedno za drugo. Bila je žurka, on je bio nervozan, jer mu kocka nije išla. Nastao je sukob između njega i Bore, jer je on nečime udario njega po faci i ja sam tu skočila i umešala se, gde je on skočio na mene i sklonio me... Ja sam legla da spavam, bila sam nervozna i otišla do Sava da porazgovaram jer mi je bilo teško", objasnila je ona u kratkim crtama Drvetu, pa nastavila: "Nastale su uvrede koje mi nijedan muškarac nije izgovorio. Čak i muškarac koji me je najviše povredio mi to nije rekao", istakla je Luna.

foto: Printscreen

"Izbacio me je iz kreveta, bacio je moju sliku... Mislim da je tražio razlog da raskinemo. Ja nisam razočarana u njega, već u sebe. Ne mogu da kažem da mi nije bilo lepo, ali ono što je sinoć učinjeno - sve je bačeno u vodu. Nemam želju da pričam sa njim. Ja sam neko ko ume da voli i želi da voli", napomenula je ona.

"Ako neko ne ume to da mi vrati, onda ja tu nemam šta da radim", zaključila je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir