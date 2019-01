IZABELA NE MOŽE VIŠE OČIMA DA GA GLEDA! Kadra je razbesneo, pa rešila da ga IZBACI!? Njemu je smešno, ali meni je DOSTA!

Izabela Alijoski šokirala je sve kada je nominovala Elvina Kadrića za izbacivanje iz vile "Parova". Doskoro, njih dvoje bili su nerazdvojni i ljubav je cvetala, međutim zbog čestih nesuglasica sve se brzo završilo i zavladala je netrpeljivost.

"Zbog sinoćne situacije... Zbog nekih stvari koje radi koje me iritiraju... Mene najviše povredi to što kada su neke teme u pitanju, ja njega zaštitim iako možda nema potrebe. Ja osećam potrebu, uvek mu skrenem pažnju na neke stvari i onda on tako izglupira se... To jednostavno ne mogu da prihvatim! Stalno se svađamo oko sitnih stvari, ali sitnice su te koje mene navedu da uđem u raspravu, da se posvađam sa njim. Njemu je sve to smešno, on ne reaguje, ali ukoliko ne bude shvatio šta mene povređuje, ja više njemu neću crtati", obrazložila je svoju odluku Bels.

"Svako njeno ponašanje i izlaganje u vezi mene ima nekog smisla. Vrlo je nestabilna kada sam ja u pitanju. Nije svesna koliko sam ja jači od nje, ali ja jednostavno pustim da to svi vide", prokomentarisao je Kadra.

