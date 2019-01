DI-DŽEJ MU JAVNO PONIZIO ĆERKU, A ON GA BRANI: Gagi priznao šta on i Anabela misle o Luninom i Markovom odnosu!

Odnos Lune Đogani i Marka Miljkovića u krizi je poslednjih dana.

Naime, sinoć na žurci dogodio se incident koji je stavio njihov odnos na test, kada je Marko Lunu nazvao ''majmunicom'', jer se umešala u njegovu svađu sa Borom Santana.

Iz tog razlog oglasio se Lunin otac, Gagi Đogani koji je izneo svoje mišljenje:

"Trebalo bi i Marko da prestane da pije i to je to. Alkohol čini svoje. Prošle nedelje je preterala Luna, sada on. Ne mogu da ga osuđujem, jer je to pod dejstvom alkohola uradio, nije lepo. Treba im ukinuti alkohol. Kad nisu pijani super se slažu. Marko je nezgodan kad popije. Mislim da je Marko iskren. Mislim da je voli. Najbolje bi bilo da se u rijalitiju slažu, ali to je zatvoren prostor. Ali toga će biti do kraja rijalitija, ne želim da se mešam u sve to, neka sami reše", ispričao je Gagi.

Đogani kaže i da je njegova ćerka srećna i da se na spornoj žurci ponašala krajnje korektno. Sa suprugom Anabelom je u kontaktu i svoju ćerku maksimalno podržavaju.

"Jeste, srećna je. Biće to sve u redu, mislim da bi Marko trebao da joj se izvini, ljudski je. Čuo sam se sa Anabelom, mislimo da se Luna na žurki ponašala krajnje korektno. Ona i ja smo srećni zbog našeg deteta i smatramo da je totalno ispravno postupila, što je otišla iz njegovog kreveta, to je njeno pravo da ode od njega", završava Lunin tata.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir