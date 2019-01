MARIJANA SE UPLELA U LAŽI! Miliju jeste oprostila, ali nije zaboravila: On ima veliki problem i zato mu NE VERUJEM! (VIDEO)

Marijana Marković rekla je da se oseća sigurno uz Milutina Radosavljevića Milija, međutim "Parograf" je procenio da nije bila u potpunosti iskrena.

Ona nije prezala od toga da objasni zašto se "uplela u laži", a Mili ju je u svemu tome i te kako podržao.

"On ima porok koji meni smeta, a to je kocka, pošto ja znam da je to jedan od najvećih poroka. Jači i od narkotika, pošto radim taj posao koji radim. Jednostavno ne bih volela da sutra kada mi započnemo zajednički život, da se on okrene opet kocka. Ne želim da živim taj život pod tenzijom i da mi non-stop priča o kazinu, želim mirnu luku", ispričala je Marijana koja je šest godina radila u kazinu.

Pored svega što je turbulentni par prošao zajedno, ovo joj je najveća muka, jer joj je jednom već obećao da će prestati pa pogazio obećanje. Kako ističe, on za tri dana puni 34 godine i trebalo bi da počne da misli o sebi i svojoj porodici, kao i njihovoj budućnosti.

Kako napominje, "nijedan kockar nikad nije dobio, samo je izgubio", kako pare tako i porodicu i prijatelje.

Mili je nakon njenog izlaganja dodao da je sve istina, te da će se potruditi da ispuni obećanje. sve što mu je potrebno je vreme.

