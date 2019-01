MARIJANA MARKOVIĆ KRIŠOM PLANIRA RIJALITI SVADBU? Mili ništa ne zna! Na njemu će biti samo da izgovori SUDBONOSNO DA! (FOTO)

ON I NE SLUTI

Marijana Marković priznala je voditeljki Jeleni Petković da bi volela da se organizuje svadba u vili "Parova" za nju i Milutina Radosavljevića Milija, i to bez njegovog znanja.

"Ja bih bila najsrećnija žena na svetu, iskreno. I on bi bio presrećan. Evo sad sam baš pričala sa Izabelom Anderson i rekla koliko mene boli to što drugi ljudi njega uporno žele da predstave kao lošu osobu, a sebe da uzdignu kako su oni dobri i bolji od njega... Bliži se njegov rođendan i ja se brinem za neke stvari, ne znam da li ću uspeti to da ostvarim", ispričala je Marijana.

Jelena je, pak, samo tražila Marijaninu potvrdu da bez Milijevog znanja svadba bude organizovana od strane produkcije rijalitija.

"Hoću da se iskupim za moje ponašanje i na mojoj ishitrenoj reakciji", istakla je tom prilikom Marijana.

Nakon ovog njenog priznanja, voditeljka je pitala Milija da li je spreman za ženidbu, ali mu nije rekla da je svadba na pomolu.

Inače, kontroverzni takmičar će za tri dana proslaviti 34, ali i ne sluti na veće slavlje od rođendanskog.

"Naravno da želim... Upravo zato što se desilo da se ovde nekako sudarimo... I odavde smo počeli, napolju završili. Da, da, naravno", kratko je prokomentarisao Mili.

