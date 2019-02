ŠVEĐANKA IZGUBILA RAZUM ZA OŽENJENIM POŽGAJEM: Mamio me je, hvatao za grudi, tražio da ga ŠAMARAM! Nenormalno mi se sviđa! (FOTO)

Melisa Bond progovorila je o vrelom flertu s oženjenim Aleksandrom Požgajem. Kako priznaje, i te kako bi mogla da bude sa njim, bez obzira na njegovu Ivanu, ali i Aleksandru s kojom je već prešao granice u vili "Parova".

Gledaoci su šokirani zbog prisnosti tebe i Požgaja! Otkud poljubac?

"Znam da su me ljudi žestoko osudili. Ja neću više nikoga da štitim, sve ću da kažem. Požgaj me je mamio i hvatao za nezgodna mesta i hteo sa mnom da ode do toaleta, a ja sam mu rekla da je bezobrazan i da se smiri. On je bio tvrdoglav i tražio da ga blago ošamarim i rekao je da se naložio na mene. Lako je osuditi žensko, ali on je glavni krivac tu. Alkohol je kriv, mogla sam da se smirim, ali piće me je dovelo do ludila. Svako greši, je*i ga, tako i ja. Poljupca ne mogu da se setim", izjavila je ona.

foto: Happy screenshot

Da li ti se sviđa Požgaj i da li bi imala nešto više sa njim? Da li je on tvoj tip muškarca?

"On je mutav i glup, ne zna ni sam šta će sa sobom. Non-stop mi je prilazio, hvatao me za grudi, flertovao je konstantno. Željna sam ljubavi i dovoljno je da me neko zagrli da budem zahvalna na tome. Mogla bih da budem sa njim, zna on gde je došao. Mislim da je gore biti zaljubljen u drugu osobu, kao on u Aleksandru, nego bezazleno nekome igrati u krilu. Požgaj mi se sviđa nenormalno", priznala je Mea, na oduševljenje mnogih.

Šta misliš, kako je reagovala njegova supruga Ivana kada je videla poljubac i ples u krilu?

"Ona je uživala više nego mi, zato je i došla na Milijev rođendan. Ako je Požgaj hteo, mogao je da me gurne od sebe", kratko je prokomentarisala ona.

Da li si nekad bila razlog raspada nečijeg braka?

"Nisam nikad rasturala brakove. Ne bavim se time. Ima previše slatkih i ljupkih momaka da bih se ja bavila rasturanjem nečijeg braka. On je slab čovek, ne ume da se kontroliše", zaključila je Mea Bond.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Printscreen Instagram

Kurir

Autor: Kurir