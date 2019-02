ZERINA SE ZALETELA I UDARILA BANETA PESNICOM U GLAVU IZ SVE SNAGE: Čolak provocirao bivšu, pomenuo SILOVANJE, a ona izgorela od besa! (VIDEO)

TO JE BOLELO

Zerina Hećo udarila je pesnicom svog bivšeg dečka Baneta Čolaka, nakon što ju je on provocirao i izneo njen bolan detalj iz privatnog života.

"Sa kakvom sam ja budaletinom bila. Svi imaju pravo da mi se u*eru u život kada znaju da sam sa ovom budalom bila. Moj muž je bio zlato. On mene voli i podržava. On i ja nismo mogli u braku, ali smo u super odnosu zbog Sare. On je čovek veličina", govorila je Zerina veoma glasno u nadi da ne dozvoli Banetu da se čuje dok priča.

Njih dvoje su se dugo svađali, a Zerina je objasnila da se kaje što je uopšte bila sa Čolakom, pa ju je on nazvao "jadnom, silovanom devojčicom".



Nakon toga ona ga je udarila pesnicom u glavu, pa ju je obezbeđenje sklonilo da ne bi došlo do većeg haosa.

