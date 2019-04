NADEŽDA U SVIM POZAMA, BEZ CENZURE, OVERILA SVAKI ĆOŠAK SA TOMOM! VAPAJ NJENE MAJKE: Ima li ko da je zaustavi?! Ona nije normalna!

Nadežda Biljić, koja je posle prve sezone „Zadruge“ ostala upamćena po seksu sa Mikijem Đuričićem, pčelarom iz Kupinova, sad ima seks sa Tomom Panićem u svim pozama, bez cenzure.

Njih dvoje su prethodne noći u kupatilu, ali ne u tuš-kabini, iza zavese, kako to većina zadrugara praktikuje, već u delu gde se sve vidi, a kamere snimaju iz svih uglova.

Tako smo mogli da vidimo kako Nadežda oralno zadovoljava Tomu, ali i kako imaju seks u svim pozama: otpozadi, stojećoj, nosećoj... Iako je to bez sumnje bila poslastica za gledaoce u ranim jutarnjim satima, roditeljima Nadežde Biljić nije bilo nimalo simpatično.

Njena majka Slavica, koja je do sada uvek zdušno podržavala svoju ćerku i branila je, te nalazila opravdanja za njeno ponašanje, ovog puta nije imala šta da kaže u odbranu svoje ćerke.

- Verujte mi da više ne gledam „Zadrugu“. Ne želim da se nerviram. Međutim, svi mi javljaju i šalju slike i snimke... Moj suprug gleda i mnogo mu smeta njeno ponašanje. Šta da vam kažem? Ušla je da se „opere“ od Mikija, a šta je uradila?!- pita se Slavica Biljić, koju nervira i pomisao da bi se njene ćerke svi mogli sećati samo po seksu koji je upražnjavala u rijalitiju, a ne po glasu koji joj je, kako kaže, bog dao.

- Ona nije normalna, ne znam zašto to radi, kad je svesna kamera i svega? Zna kako je prošla u prvoj sezoni i zna da joj to ne treba! - kaže Slavica.

Sa druge strane, kako kaže, donekle razume ćerkine potrebe. I emocije, za koje je ubeđena da njena ćerka gaji prema Tomi.

- To što Nada radi, rade i drugi zadrugari, samo se njihovo ne vidi. Ona ništa ne skriva i sve radi transparentno, zato je i budala. Zato nju svi komentarišu i smeju joj se, a ne ove druge, koji to isto rade, ali na pametniji način - kaže pevačicina mama i moli da Nadeždi neko prenese da povede računa o ponašanju.

- Ima li nekog da joj kaže da se unormali? Da joj prenese da to više ne radi? Kada bi me pozvala, ja bih joj rekla da ne bruka više ni nas, ni sebe... Nada je naše dete i mi je volimo takvu kakva je. Ne zameram joj seks, samo joj zameramo to što ne vodi računa gde to radi i to što se sve vidi, što mi to vidimo kao njeni roditelji - kaže ona.

Iako se postavlja pitanje da li je Nadežda bila pod dejstvom alkohola, pa se opustila preko mere, Slavica tvrdi da nije pila alcohol.

- Ona ne sme da pije alkohol zbog terapije koju uzima - tvrdi kategorično Slavica Biljić.

Slavica Biljić je već neko vreme u kontaktu sa majkom Tome Panića, sa kojim Nadežda ima sve češće seksualne odnose pred kamerama.

- Čujem se sa Tominom mamom sve vreme... Šta će žena... i ona je u čudu kao i ja. Ni njoj nije prijatno i nije oduševljena ponašanjem svog sina. Ona takođe kaže da oni nisu bili pijani, već da su potpuno svesni i trezni imali seks. Biće da su zaljubljeni i da ne mogu da se kontrolišu. Ako ništa drugo, Nadežda je bar dokazala da je Miki stvarno ne zanima - teši se Slavica.

